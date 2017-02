Nintendo wird am 3. März 2017 mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild den nächsten Ableger der beliebten Adventure-Reihe mit Protagonist Link veröffentlichen. Passend dazu werden insgesamt fünf neue amiibo-Figuren aus dem Zelda-Universum im Handel erscheinen. Dabei handelt es sich um "Bogenschütze Link", "Zelda", "Wächter", "Reiter Link" und "Bokblin". Wie nun aus einem neuen Video des YouTube-Kanals "GameXplain" hervorgeht, werden diese Figuren spezielle Waffen und Items in The Legend of Zelda: Breath of the Wild freischalten.



Auf der Rückseite der Verpackungen werden bereits die entsprechenden Ingame-Boni gezeigt. Dazu gehören spezielle Schwerter, Schilde, Bogen, Sattel sowie Crafting-Materialien. Eine detailliertere Übersicht findet Ihr im Video von GameXplain. Erst kürzlich gab Nintendo bekannt, dass alle Items jedoch auch im Spiel freigeschalten werden können. Durch amiibos werden die Gegenstände lediglich direkt zu Beginn des Abenteuers zur Verfügung stehen. Weitere Meldungen und Videos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7