The Last of Us 2: ​Steht die Ankündigung kurz bevor? Neue Gerüchte

Seit der Veröffentlichung von The Last of Us sind inzwischen drei Jahre ins Land gegangen. Seitdem warten Fans sehnsüchtig auf das Zeichen eines Sequels - doch abseits kleinerer Hinweise, etwa in Form eines Posters in Uncharted 4: A Thief's End oder Aussagen von Schauspieler Nolan North, gibt es bislang keine stichhaltigen Beweise für die Existenz eines Nachfolgers. Grund zur Hoffnung gibt uns jetzt allerdings Branchen-Insider shinobi602, der einmal mehr im Neogaf-Forum das Hypefeuer schürt. Als Spieler in freudiger Erwartung auf die E3 2017 unter anderem fankreiertes Bild von The Last of Us 2 posteten, schrieb der als zuverlässig geltende Insider nur: "Vielleicht müsst ihr nicht ganz so lange warten."

Ganz naiv könnten wir dieser Behauptung entnehmen, der für gewöhnlich gut informierte Insider suggeriere möglicherweise eine Enthüllung von The Last of Us 2 auf der anstehenden PlayStation Experience am 3. und 4. Dezember - auf Basis dieser mageren Aussage wären Hoffnungen dahingehend aber natürlich etwas gewagt. Gehen wir davon aus, der Insider ist wie gewohnt gut informiert und sagt die Wahrheit, können wir seinem Post allerdings zumindest eines ableiten: The Last of Us 2 existiert, und eine Vorstellung liegt in nicht allzu weiter Ferne. Hinsichtlich der PlayStation Experience wird von Naughty Dog aber zunächst einmal eine Ankündigung des Story-DLCs zu Uncharted 4: A Thief's End erwartet. Für Neuigkeiten zu The Last of Us besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.

Quelle: Neogaf via ThisGenGaming

Von Luis Kümmeler

Autor