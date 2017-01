The Last of Us: Faszinierendes Lego-Diorama aus 20.000 Steinen

Bis es neue Informationen zu The Last of Us Part 2 geben wird, müssen sich Spieler vermutlich noch eine ganze Weile gedulden. Der Vorgänger bietet aber auch noch nach über drei Jahren genug Gesprächsstoff für Fans sowie Inspiration für Künstler verschiedener Art. Auch der Lego-Bauer Tim Schwalfenberg hat sich nun der Welt von Joel und Ellie angenommen. Der junge Kanadier hat von Raumschiffen bis zu Modellen von Overwatch-Charakteren bereits zahlreiche Werke aus den kleinen Plastiksteinen erschaffen.

An dem Diorama zu The Last of Us arbeitete der Künstler nach eigenen Angaben einen Monat lang in rund 100 Arbeitsstunden. Das Modell mit den Ausmaßen von 100 mal 60 Zentimeter besteht aus rund 20.000 Lego-Steinen. Darunter auch individuelle Bauteile, die Schwalfenberg extra für dieses Modell im 3D-Drucker angefertigt hat. So fertigte er zum Beispiel Teile mit abgeschrägten Ecken an, um den Gebäuden eine Ziegelstein-Textur zu verleihen. Das Diorama fasziniert vor allem mit der Liebe zum Detail. So wurden auch alle Innenräume liebevoll gestaltet und mit heruntergekommenen Dekor ausgestattet. Genau wie man es aus The Last of Us gewohnt ist.

Überall bahnt sich die Natur ihren Weg und überwuchert Straßen, Gebäude und Innenräume. In der folgenden Galerie seht ihr eine Auswahl an Bildern des Diorama. Weiteres Material findet ihr auf der Tumblr-Seite von Tim Schwalfenberg. Das post-apokalyptische Action-Adventure The Last of Us ist im Oktober 2013 für PS3 und im Juli 2014 für PS4 erschienen. Der Nachfolger The Last of Us Part 2 wurde erst vor wenigen Wochen angekündigt und befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase.

