The Last of Us: Auf Zombiejagd mit der Wasserspritzpistole

Der Spieler Freako beweist dies anhand einer Modifikation für das Spiel. Er schaffte es, die Wasserspritzpistole aus einem Spielabschnitt von The Last of Us: Left Behind aus dem Savegame zu extrahieren und in eine Datei zu übertragen. In einer anderen Sektion des Spiels sollte Heldin Ellie eigentlich nur ein Messer zur Verfügung haben, um die Zombies zu vernichten. Doch durch die modifizierte Datei konnte sie statt der Klinge die Wasserspritzpistole nutzen. Diese zeigte sich nun sehr effektiv gegen die Untoten. Zwar bringt diese Mod einige Grafikfehler mit sich, darunter beim Wasser und den Partikeleffekten, dennoch ist es auf diese Weise möglich, die Zombies mit Wasser zu vernichten.

Zombies sind allem Anschein nach allergisch auf Wasser. Zumindest ist es im Action-Adventure The Last of Us möglich, den Untoten mit einer Wasserspritzpistole den Garaus zu machen.

20.11.2016 um 13:54 Uhr Wie reagieren Zombies auf Wasser? In The Last of Us kann man den Untoten mit modifizierten Wasserspritzpistolen ordentlich einheizen. Die Modifikation ist erstaunlich effektiv gegen die Untoten des Action-Adventures - allerdings muss man bei Nutzung mit einigen Grafikproblemen leben.

Wie reagieren Zombies auf Wasser? In The Last of Us kann man den Untoten mit modifizierten Wasserspritzpistolen ordentlich einheizen. Die Modifikation ist erstaunlich effektiv gegen die Untoten des Action-Adventures - allerdings muss man bei Nutzung mit einigen Grafikproblemen leben.

