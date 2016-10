The Last of Us Remastered erhält PS4-Pro- & HDR-Patch

Lange ist es nun nicht mehr hin, dann soll die deutlich leistungsstärkere PlayStation 4 Pro auf den Markt kommen, und Spielern mit 4K-Fernsehern die Möglichkeit geben, die schönste Optik aus ihren Spielen herauszukitzeln. Auch zahlreiche, bereits veröffentlichte Spiele sollen nachträglich über Patches "Pro-tauglich" gemacht werden. Zu den ersten Titeln, die nun ein solches Update erhalten, gehört das von Kritikern gefeierte The Last of Us aus dem Hause Naughty Dog - das Action-Adventure hat gerade seinen Pro-Patch erhalten, wovon aber nicht nur die neue PlayStation-Iteration profitiert, sondern alle Modelle der Sony-Konsole - zumindest im Hinblick auf HDR. Neogaf- und Reddit-Nutzer, die einen HDR-fähigen Fernseher besitzen, haben das frische Farbschema im Fall von The Last of Us bereits auf die Probe gestellt und die Community mit einigen Vergleichsbildern versorgt.





High Dynamic Range sorgt dafür, dass auch große Helligkeitsunterschiede im Bild detailreich dargestellt werden - im Fall von The Last of Us scheint sich das, der abfotografierten Bilder nach zu urteilen, hauptsächlich in detailreicheren Wolkenbildern und dezenten Farbdifferenzen darzustellen. Welche Unterschiede wiederum die PlayStation 4 Pro auf den Tisch bringt, bleibt abzuwarten: Die Konsole soll am 10. November 2016 für 399 Euro auf den Markt kommen. Für weitere Informationen und zukünftige Grafikvergleiche haltet ihr wie gewohnt unsere verlinkte Themenseite im Blick.

Quelle: Neogaf via WCCFTech