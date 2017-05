Far Cry 5: Mollis mixen in der Bar - Charakter-Trailer zu Mary May

The Last of Us Remastered:

The Last of Us Remastered: Mod erlaubt es Tess zu spielen

The Last of Us Remastered:

The Last of Us Remastered:

The Last of Us Remastered

The Last of Us:

Aktuelles zu The Last of Us Remastered

(alle Angebote versandkostenfrei, u. a. Prey (Day One Edition) PC/Konsole 35,00€, Yakuza Zero PS4 29,00€, NHL 17 PS4/XBO 25,00€ und 3 Blu-rays für 15,00€)

Wer sich schon immer gefragt hatte, wie es aussehen würde, wenn man in The Last of Us mit Tess statt Hauptcharakter Joel spielen könnte, dem sei folgendes Video eine Hilfe. YouTuber Freako gelang es bereits Anfang Mai im Multiplayer-Modus Joel durch verschiedene NPCs zu ersetzten. Manche funktionierten nicht besonders gut, andere, wie Tommy oder Tess, passten hingegen wunderbar. Tess ist über den Mod sogar in der Story spielbar und kann so die kleine Ellie das Spiel über begleiten. Natürlich ist der Mod nicht von Sony oder Naughty Dog abgesegnet und wie es aussieht, ist er auch nicht zum Download verfügbar. Die Videos gibt es immerhin:

27.05.2017 um 15:00 Uhr Ein YouTuber experimentierte ein wenig mit The Last of Us herum und präsentiert nun eine Video, in welchem Tess statt Joel spielbar ist.

article

1228906

The Last of Us Remastered

The Last of Us Remastered: Mod erlaubt es Tess zu spielen

Ein YouTuber experimentierte ein wenig mit The Last of Us herum und präsentiert nun eine Video, in welchem Tess statt Joel spielbar ist.

http://www.videogameszone.de/The-Last-of-Us-Remastered-Spiel-54192/News/Mod-erlaubt-es-Tess-zu-spielen-1228906/

http://www.videogameszone.de/screenshots/medium/2012/06/The_Last_of_US_joel_ellie_close_up_b2teaser_169.jpg

the last of us

news