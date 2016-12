Nachdem die jüngste PlayStation Experience 2016 die offizielle Ankündigung von The Last of Us: Part 2 mitsamt erstem Trailer hervorbrachte, und Sony verlauten ließ, Naughty Dogs Bruce Straley werde diesmal nicht auf seinen Posten als Game Director zurückkehren, gibt es eine weitere, interessante Personaländerung zu verzeichnen. Wie nämlich Game Director und Autor Neil Druckmann auf Twitter verlauten ließ, wird er die Handlung von Part 2, anders als noch beim Vorgängerspiel, diesmal nicht alleine zu verantworten haben. Die unter anderem für die erfolgreiche HBO-Serie Westworld verantwortlich zeichnende Autorin Halley Gross soll Druckmann bei der Geschichte von The Last of Us: Part 2 unterstützt haben, beziehungsweise noch immer unterstützen, da sich das Spiel noch in der frühen Entwicklung befindet.



Halley's my kickass co-writer. Can't wait to share more of the story with y'all. Spoiler alert: it's intense. #TheLastOfUsPartII https://t.co/KVfh66utce — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 5. Dezember 2016

Couldn't be prouder to be a part of this! https://t.co/hXSWa1QhoX — Halley Gross (@Grosstastic) 3. Dezember 2016

Hat sich Druckmann weibliche Unterstützung geholt, um dem größeren Fokus auf die inzwischen erwachsen gewordene Protagonistin Ellie gerecht zu werden? Gross jedenfalls absolvierte ihren Master-Abschluss an der New Yorker Tisch School of the Arts, mit Fokus auf dem Schreiben von Dramastoffen für das Fernsehen - einer packenden Handlung in The Last of Us 2, das sich laut Druckmann um einen persönlichen Rachefeldzug von Ellie drehen soll, dürfte also nichts im Wege stehen. Was wir bisher über die Fortsetzung wissen, haben wir in einem gesonderten Artikel für euch zusammengefasst. Für kommende Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um The Last of Us: Part 2 haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

