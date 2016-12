Der Ankündigungs-Trailer zum Endzeit-Action-Adventure The Last of Us Part 2 macht schon unheimlich Lust darauf, endlich zu erfahren, wie die Geschichte von Joel und Ellie weitergeht.

Nach der Ankündigung sprach Naughty Dogs Creative Director Neil Druckmann ein klein wenig über das Spiel. So erklärte er, dass dieses Mal Ellie die Hauptperson ist. Die inzwischen 19-jährige befindet sich auf einem persönlichen Rachefeldzug. Gegen wen oder warum, das wurde noch nicht verraten. Joel jedoch wird nicht mehr die Hauptperson sein, auch, wenn er trotzdem noch eine wichtige Rolle in der Handlung spielt.

Der Umstand, dass man in The Last of Us Part 2 nun Ellie spielt soll dazu führen, dass sich das Action-Adventure anders anfühlt als der Vorgänger. Es soll sich anders als Teil 1 spielen. Neil Druckmann wollte aber nicht näher darauf eingehen, wie das zu verstehen ist. Naughty Dog hätten sich aber große Mühe gegeben, eine Story zu finden, die es wert ist, erzählt zu werden. Der Zusatz "Part 2" soll klar machen, dass beide Spiele eng miteinander verflochten sind. Wer beide Spiele spielt, der wird bemerken, dass sie gemeinsam eine viel größere Geschichte erzählen. Hätte man diese spezielle Geschichte nicht gefunden, hätte es vermutlich kein zweites The Last of Us gegeben. Denn das Team wollte keinesfalls einfach nur irgendeine weitere Geschichte erzählen. Es musste etwas besonderes sein.

Weitere Details zu The Last of Us Part 2 sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden. Das Spiel ist jedoch noch sehr weit von einer Veröffentlichung entfernt.

