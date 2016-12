Derzeit finden die Motion-Capture- Aufnahmen für das kommende Actionspiel The Last of Us Part 2 für die Playstation 4 statt. Creative Director Neil Druckmann stellte davon über Twitter ein Foto online.

Zu sehen ist die Schauspielerin Ashley Johnson, welche Ellie spielt. Ihrer Bewegungen werden über das Motion Capturing aufgenommen und dann auf die Computerfigur Ellie übertragen. Auch Ashley Johnson twitterte aus dem Studio und stellte gleich zwei Videos online, von denen sie in einem mit einem Messer hantiert. Offenbar wird Ellie im Spiel also auch mit dem Messer kämpfen.

Was an den Tweets aus dem Motion-Capture-Studio auffällt ist, dass nirgends Joel zu sehen ist. Der Held des Vorgängerspiels soll aber auch in The Last of Us Part 2 eine wichtige Rolle spielen. Vermutlich werden seine Aufnahmen erst später gemacht oder vielleicht sind sie auch schon im Kasten.

The Last of Us Part 2 erscheint zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt exklusiv für Sonys Playstation 4.

Quelle: Twitter