Im Rahmen der jüngsten PlayStation Experience 2016 enthüllten Sony und Entwickler Naughty Dog offiziell die von Fans heiß erwartete Fortsetzung zu The Last of Us: Unter den simplen Zusatz "Part 2" befindet sich das Spiel derzeit in der frühen Entwicklung, deren Leitung dieses Mal aber wohl eine markante Änderung zu verzeichnen hat. Game Director Bruce Straley, der neben Co-Director und Autor Neil Druckmann für den ersten Teil verantwortlich zeichnete, soll diesmal nicht mit von der Partie sein. "Bruce hat sich kürzlich dazu entschieden, sich eine wohlverdiente Auszeit zu gönnen, nachdem er in den vergangenen Jahren an zwei bei der Kritik gefeierten Spielen mitwirkte", so Sony in einer Stellungnahme gegenüber Kotaku. Der Konzern spricht natürlich von The Last of Us und dem in diesem Jahr veröffentlichten Uncharted 4: A Thief's End, das Straley ebenfalls mit Druckmann anleitete. "Er freut sich, bald wieder zum Studio zurückzukehren und sich in sein neues Projekt zu stürzen", so Sony weiter.

Worum es sich bei diesem Projekt handeln könnte, lies der Konzern offen - Straley hat sich aber wohl ein ganzes Jahr Pause genommen. The Last of Us: Part 2 entsteht damit nach aktuellen Informationen unter der alleinigen Führung von Neil Druckmann. Ebenfalls im Rahmen der PlayStation Experience hatte dieser einige zusätzliche Informationen zu dem Projekt, seiner Handlung und den Charakteren Ellie und Joel geteilt. In einem gesonderten Artikel haben wir für euch zusammengefasst, was wir bisher über die Fortsetzung wissen. Für kommende Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr zu The Last of Us: Part 2 haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Auge.

Quelle: Kotaku via Gamespot