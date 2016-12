The Last of Us Part 2: Zwei spannende ​Fan-Theorien zum Story-Verlauf

Mit der Ankündigung von The Last of Us Part 2 haben die Entwickler von Naughty Dog für einen Knaller am Ende des Showcase der Playstation Experience 2016 gesorgt. In einem vierminütigen Trailer sind Joel und vor allem die älter gewordene Ellie zu sehen. Wir wissen bereits, dass sie jetzt 19 Jahre alt ist und diesmal die Hauptfigur sein wird. Creative Director Neil Druckmann hat ebenso erklärt, dass sich im zweiten Teil alles um Hass drehen wird.

Das passt zur Stimmung des Trailers, in dem Ellie ankündigt jeden einzelnen "von ihnen" zu finden und zu töten. Wen sie damit meint und warum sie sich auf diesen Rachefeldzug begibt, bleibt bisher ungeklärt. Aber natürlich hält das die Fans nicht davon ab unmittelbar ihre eigenen Theorien aufzustellen. In den letzten paar Tagen seit der Ankündigung am Samstag haben sich vor allem zwei recht beliebte Spekulationen weit im Internet verbreitet.

Joel als Geist

Joel nur eine Erscheinung aus Ellies Unterbewusstsein? Quelle: Sony Die erste Theorie stützt sich auf den Auftritt von Joel im Ankündigungstrailer von The Last of Us Part 2. Er erscheint dem Betrachter zuerst in einer Licht überfluteten Tür, von der aus er auf den Zuschauer zu geht, um schließlich das Haus zu betreten, in dem sich Ellie aufhält. Viele Fans sehen in diesem überstrahlten Auftritt eine Metapher dafür, dass Joel eigentlich bereits tot ist. So soll er während des Spiels nur in Ellies Vorstellung auftauchen, um ihr ins Gewissen zu reden, oder sie an den Grund ihrer Vendetta zu erinnern.

So geht diese Theorie davon aus, dass Joel irgendwann zwischen dem ersten und zweiten Teil von einer Gruppierung getötet wird. Ellie startet daraufhin ihren persönlichen Rachefeldzug, um jedes Mitglied der verantwortlichen Gruppierung zu finden und auszulöschen. Die Tatsache, dass Joel eigentlich tot ist und nur in Ellies Unterbewusstsein erscheint, soll dem Spieler aber erst spät im Spiel enthüllt werden und somit den Twist des Spiels darstellen.

Es gibt allerdings auch Argumente, die gegen diese Theorie sprechen. Creative Director Neil Druckmann sagt zum Beispiel, dass Joel zwar nicht mehr die Hauptfigur ist, aber dennoch eine wichtige Rolle für die Handlung spielt. Für eine nur gelegentlich in Erscheinung tretende Halluzination spricht das nicht gerade. Außerdem steht in Frage, wie sich das Verhältnis zwischen Joel und Ellie nach dem Ende des ersten Teils verändert hat. Es ist ziemlich sicher, dass sie seine Lüge am Ende durchschaut. Mit dieser Gewissheit ist auch eine eher zerrüttete Beziehung vorstellbar.

Ellie als Mutter

The Last of Us: American Daughters - Ein Hinweis auf Ereignisse zwischen dem ersten und zweiten Teil? Quelle: Naughty Dog/Richard Lyons Die zweite Theorie stützt sich auf ein Artwork, das im Epilog von Uncharted 4 zu finden ist. Es stellt das vermeintliche Cover eines Dark Horse-Comis mit dem Titel "The Last of Us: American Daughters" dar. Darauf abgebildet ist eine weibliche Figur, die mit ihren roten Haaren stark an Ellie erinnert. Diese Person ist jedoch hochschwanger und eine Gasmaske, so dass ihr Gesicht nicht zu erkennen ist. Fans gehen nun davon aus, dass es sich dabei tatsächlich um Ellie handelt und vor den Ereignissen von The Last of Us Part 2 irgendetwas mit dem Baby passiert sei.

Möglicherweise weist das Kind eine natürliche Immunität auf, die eine Weiterentwicklung von Ellies Immunität durch die Mutation des Cordyceps in ihrem Gehirn darstellt. Als Auslöser für den Rachefeldzug geht die Theorie nun davon aus, dass das Kleinkind entweder für die Suche nach einem Heilmittel entführt wurde. Andere Spekulationen gehen sogar davon aus, dass das Baby getötet wurde und Ellie daher die Mörder ihres Kindes verfolgt.

Ein Gegenargument ist eine andere Theorie, laut der es sich bei American Daughters um eine Geschichte über Ellies Mutter handelt. Das würde auch erklären, warum die Frau auf dem Bild eine Gasmaske trägt, die Ellie ja eigentlich nicht benötigt. Man könnte auch Ellies sexuelle Neigung zu Frauen als Argument gegen eine Schwangerschaft anführen. Allerdings könnte sie auch Opfer einer Vergewaltigung geworden sein, wie es Firefly-Anführerin Marlene am Ende des ersten Teils bereits prophezeit hatte. Ihr junges Alter ist in dieser anarchisch, post-apokalyptischen Welt auch kein wirkliches Ausschlusskriterium für diese Theorie.

Wie gesagt, all diese Überlegungen sind derzeit reine Spekulation. Bis auf die Tatsache, dass diesmal Hass ein starkes Motiv in der Handlung sein wird, haben wir keine offiziellen Angaben zur Story. Wie steht ihr zu diesen Theorien? Was denkt ihr, wie sich die Geschichte weiter entwickeln wird? Nutzt die Kommentarfunktion unter diesem Artikel für eure Ideen. The Last of Us Part 2 wird exklusiv für Playstation 4 erscheinen, befindet sich derzeit jedoch noch in der frühen Entwicklung. Die bisherigen Fakten zum Spiel haben wir im verlinkten Artikel zusammengetragen.