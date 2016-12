Im Rahmen der Playstation Experience 2016 haben die Entwickler von Naughty Dog gestern Abend die Bombe platzen lassen: The Last of Us Part 2 kommt! Entgegen einiger Gerüchte und anderslautender Aussagen vergangener Jahre, wird sich auch im zweiten Teil des Action-Adventures alles um Joel und Ellie drehen. Während des PSX-Panels zum Spiel hat Creative Director Neil Druckmann verraten, dass er verschiedene Ansätze für die Story ausprobiert habe. Auch mit völlig anderen Charakteren. Aber nur mit Joel und Ellie habe es sich richtig und nach The Last of Us angefühlt. Daher auch die gezielte Wahl des Titels. Mit der Betonung von "Part II", statt einer simplen "2" am Ende des Titels, soll klar werden, dass es sich hierbei um eine zusammenhänge Geschichte handelt. Beide Spiele sollen als Einheit fungieren.

The Last of Us 2: Was wir bisher über die Fortsetzung wissen. (3) Quelle: Sony Denoch wird sich The Last of Us Part 2 in vielerlei Hinsicht vom Vorgänger unterschieden. Das geht schon bei der Hauptfigur los. Protagonist ist diesmal nämlich Ellie und nicht mehr Joel. Auch der Ton wird noch einmal deutchlich düsterer. "Wenn das erste Spiel, sein Kern, das Thema die Liebe zwischen diesen beiden Charakteren war und wie wir diese durch Story, Musik, Interaktion, Gameplay-Mechaniken aufgebaut haben, dann die Story [von The Last of Us Part 2] das Gegenstück dazu. Diese Geschichte handelt von Hass und wie wir all die gleichen Dinge nutzen, den Spieler es diesmal durch Ellie fühlen zu lassen. Im ersten Spiel spielt ihr als Joel, in diesem Spiel spielt ihr als Ellie", beschreibt Druckmann die Ausrichtung des Nachfolgers. Der Wechsel des Protagonisten soll auch zu verschiedenen neuen Ansätzen im Gameplay führen.

Zeitlich ist der zweite Teil rund vier Jahre nach dem Ende von The Last of Us anzusiedeln. Ellie ist jetzt 19 Jahre alt und befindet sich auf einem persönlichen Rachefeldzug. Bisher ist nicht bekannt, gegen wenn und aus welchen Gründen. In die Rolle der beiden Hauptfiguren schlüpfen erneut Troy Baker und Ashley Johnson, die auf dem PSX-Panel davon berichten, wie sehr es sie gefreut hat wieder in diese geliebten Rollen zurück zu kehren. Johnson erzählte dabei auch die Anekdote, dass sie lernen musste schlechter zu singen, damit der im Trailer gezeigte Song mehr nach Ellie klingt. Für die fantastische Musik ist wie beim Vorgänger Oscar-Preisträger Gustavo Santaolalla verantwortlich. Für den Release-zeitraum habe man eine gewisse Vorstellung, man habe aber auch gelernt darüber nicht zu früh zu sprechen. Das Spiel befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Vor 2018 ist daher vermutlich nicht mit The Last of Us Part 2 zu rechnen. Nachfolgend seht ihr neben dem Trailer auch das vollständige Panel mit Neil Druckmann, Troy Baker und Ashley Johnson von der Playstation Experience.