Welches Lied spielt Ellie im Trailer? Diese und ähnliche Fragen stellten sich Fans nach der Ankündigung von The Last of Us Part 2. Im ersten Trailer des Action-Adventures greift die Protagonistin zur Gitarre und stimmt einen recht melancholischen Song an. Das Stück stammt aus der Feder des US-amerikanischen Singer-Songwriters Shawn James, der 1986 in Chicago geboren wurde. Seit er 16 war spielte er in Bands, veröffentlichte im Jahr 2012 sein erstes Album und gründet noch im selben Jahr sein aktuelles Musikprojekt Shawn James & the Shapeshifters. Von seinem ersten Album "Shadows" stammt auch der Song "Through the Valley", den die Entwickler von Naughty Dog jetzt für Ellie im Trailer verwendet haben.

Seit der Veröffentlichung des Videos erfreut sich der Künstler einem enormen Zuwachs an öffentlicher Aufmerksamkeit. "Ich bin absolut geehrt, mein Lied 'Through the Valley' im Trailer zu Playstation & Naughty Dogs kommendem Spiel zu haben", schreibt James auf seinem Twitter-Kanal. In einer weiteren Mitteilung äußert er sich darüber, wie surreal sich die deutlich gestiegene Aufmerksamkeit der vergangenen Tage anfühle. "Als ich [den Song] das erste mal durch Ellie gesungen im Trailer gehört habe, verbunden mit den emotionalen visuellen Elementen, habe ich Gänsehaut bekommen", schreibt der Musiker auf seiner Facebook-Seite.

Er zeigte sich auch beeindruckt von der Detailverliebtheit der Entwickler und Schauspieler, nachdem Ellie-Darstellerin Ashley Johnson auf der Playstation Experience über die Arbeit an ihrer Stimme für den Song berichtet hat. Natürlich profitiert der Künstler auch von der neu gewonnenen Popularität. Erst gestern verkündete Shawn James auf seinen sozialen Kanälen freudig, dass Through the Valley die Spitze der viralen Spotify-Charts in Großbritannien, Kanada und Brasilien erklommen habe. In Deutschland steht der Song derzeit immerhin auf Rang 15 dieser Liste. Bisher ist nicht bekannt, ob die im Trailer gezeigte Szene mit der singenden Ellie am Ende auch so Teil des Spiels sein wird. Für den Soundtrack von The Last of Us Part 2 wird wieder Oscar-Preisträger Gustavo Santaolalla zuständig sein.



