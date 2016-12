The Last of Us 2: Teaser bereits vor Monaten - und keiner hat's bemerkt

Die PlayStation Experience 2016 brachte die Enthüllung von The Last of Us: Part 2, doch so sehr viele Fans die Ankündigung eines Nachfolgers zum Original aus dem Jahr 2013 herbeisehnten, so blind waren sie offenbar auch gegenüber erster Hinweise durch Entwickler Naughty Dog. Wie Eurogamer berichtet, hatte das Studio nämlich bereits im Rahmen des jährlichen "Outbreak Day" am 26. September einen ersten, versteckten Hinweis auf das Sequel veröffentlicht. Ein Artwork von Designer Kevin Tong offenbarte nämlich einen Arm - dem Klappmesser nach zu schließen Ellies Arm - aus, und um den herum sich Farn rankt und Motten umherschwirren. Pünktlich zur Enthüllung von The Last of Us: Part 2 wurde kürzlich eine neue, farblich überarbeitete Fassung des Kunstwerks veröffentlicht.



THE LAST OF US PART II was just announced at #PSX2016 along with the variant of my poster! #naughtydog #TheLastOfUS #Playstation pic.twitter.com/z4kbLtyRVZ — Kevin Tong (@tragicsunshine) 3. Dezember 2016

Und das nicht ohne Grund: Wie wir im inzwischen wissen, schlüpfen wir im Sequel in die Haut der inzwischen erwachsen gewordenen Ellie, die zudem ein fesches Armtattoo trägt. Und siehe da: Dasselbe Motiv - wieder wuchernder Farn und eine Motte. Über Twitter veröffentlichte Naughty Dog kürzlich das Tattoo-Design und ein weiteres Artwork von Ellie, als Referenz für Cosplay-freudige Fans. Damit ist klar: Schon im September legte uns der Entwickler einen klaren Hinweis auf das kommende Sequel vor - und niemand erkannte es. Für weitere Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um The Last of Us: Part 2 haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

The Last of Us Part II reference for Ellie - Here are some new images since you've asked us for Ellie's tattoo & outfit from #PSX16 trailer pic.twitter.com/bM8AeWdR7c — Naughty Dog (@Naughty_Dog) 7. Dezember 2016



Quelle: Eurogamer