The Last of Us Part 2: Protagonistin Ellie im Motion-Capturing-Video

Auf der PlayStation Experience 2016 hat Entwickler Naughty Dog mit einem ersten Trailer zu The Last of Us Part 2 den von den Fans erhofften Nachfolger des Action-Adventures offiziell angekündigt. Wenige Stunden nach der Enthüllung fand während der PSX 2016 ein Panel zu The Last of Us Part 2 statt. Hier sprach Director Neil Druckmann gemeinsam mit den Schauspielern Troy Baker (Joel) und Ashley Johnson (Ellie) über die Arbeiten an The Last of Us Part 2 und gab zudem weitere Details zum kommenden Spiel bekannt. Unter anderem haben die Fans mit einem Video einen ersten Einblick in die neue Motion-Capture-Technologie von Entwickler Naughty Dog erhalten:



Im Video sieht man Ashley Johnson, die Protagonistin Ellie nicht nur ihre Stimme leiht, sondern sie auch spielt (Naughty Dog nutzt die Tonaufnahmen aus dem Studio, es wird nicht nachvertont). Die verschiedenen Gesichtsausdrücke der Schauspielerin werden dabei detailliert und in Echtzeit auf Protagonistin Ellie übertragen und geben einen ersten Ausblick auf das, was Fans in The Last of Us Part 2 grafisch erwarten können. Anders als im Vorgänger wird der Spieler im Nachfolger nicht die Rolle von Joel, sondern von Ellie übernehmen. Laut Neil Druckmann soll sich die Erzählung um srehen und damit wohl noch düsterer werden als der erste Teil von The Last of Us. Weitere Meldungen und Videos zu The Last of Us Part 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Shacknews