Vor inzwischen drei Jahren feierten die Entwickler von Naughty Dog mit The Last of Us einen sensationellen Erfolg, der von Spielern und Medien zum Meisterwerk erhoben wurde. Lange haben sich die Fans nach Zeichen eines Nachfolgers gesehnt. Gerüchte gab es in der Vergangenheit immer wieder. Auf dem Eröffnungs-Showcase der Playstation Experience 2016 war es nun endlich soweit. Ganz am Ende der Show zeigte Sony einen Trailer zur Ankündigung von The Last of Us Part 2.

The Last of Us 2: Fortsetzung mit Joel und Ellie angekündigt (8) Quelle: Sony Das Video zeigt die deutlich älter gewordene Ellie mit tattowiertem Arm, wie sie auf einem Bett sitzt, Gitarre spielt und dazu singt. Joel hat ihr in den Jahren nach den Ereignissen der ersten Teils also tatsächlich wie versprochen das Gitarre spielen beigebracht. Auch der grimmige Protagonist des Vorgängers tauch nach einiger Zeit im Video auf. Beider Hauptfiguren sind also wieder mit von der Partie. Noch nicht klar ist, ob wir diesmal wieder in die Rolle von Joel schlüpfen, oder die Geschichte eher aus der Sicht von Ellie erleben werden.

Das Video zeichnet jedenfalls einen düstere Ausblick auf das kommende Abenteuer der beiden. "Ich werde sie bis auf den letzten finden und töten", sagt Ellie im Trailer zu Joel. Sie scheint also auf einer Art Rachefeldzug zu sein. Bisher können wir aber nur den Trailer interpretieren. Weitere Informationen zum Spiel gibt es noch nicht. Bis zu einem Release von The Last of Us Part 2 werden wir uns vermutlich noch eine ganze Weile gedulden müssen. Sean Laiden von Sony Computer Entertainment kündigte den Trailermit der Bemerkung an, dass sich das Spiel noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befinde. Vor 2018 ist daher vermutlich nicht mit einem Release zu rechnen.