The Last of Us Part 2: Ellies Tattoo und Outfit vorgestellt

Mit einem vierminütigen Trailer haben die Entwickler von Naughty Dog im Rahmen der Playstation Experience das von vielen Fans sehnlichst erwartete The Last of Us Part 2 angekündigt. In dem Video ist unter anderem die inzwischen 19-jährige Protagonistin Ellie zu sehen. Sie ist im Vergleich zum ersten Teil aber nicht nur älter geworden, sondern hat sich auch stilistisch verändert. So ziert zum Beispiel inzwischen ein großes Tattoo mit Naturmotiv ihren rechten Unterarm. Da die Entwickler offenbar ein Menge Anfragen zu Ellies neuem Erscheinungsbild erhalten haben, veröffentlichte das Team zwei Bilder über Twitter, auf denen das Tattoo-Design und Ellies Outfit genauer zu sehen sind.

"The Last of Us Part 2 Referenz für Ellie - Hier sind ein paar neue Bilder, da ihr uns nach Ellies Tattoo und Outfit aus dem PSX-Trailer gefragt habt", heißt es in der Mitteilung des Studios. Auch Creative Director Neil Druckmann teilte die Bilder und lieferte dazu einige Zusatzinformationen. So wurde das Körperkunstwerk von der Tattookünstlerin Natalie Hall entworfen. Sie diente außerdem als Handmodel für die Protagonistin. Dabei kam ein "brandneuer Scan-Prozess" zum Einsatz, wie Druckmann beschreibt. Zuvor wurde das Tattoodesign als Zeichnung auf der Unterarm von UI-Designerin Alexandria Neonakis ausgetestet. Auch davon hat Neil Druckmann ein paar Bilder veröffentlicht. Fans vermuten, dass sich Ellie das Tattoo hat stechen lassen, um ihre Bisswunde zu verdecken.

Das neue Outfit von Ellie wurde von Character Concept Artist Ashley Swidowski entworfen. Ihr Stil stellt dabei eine Mischung aus der jungen Ellie mit Chucks und zerrissenen Jeans sowie aus an Joel erinnernden Elementen wie dem Hemd dar. Was wir sonst noch bereits über The Last of Us Part 2 wissen, haben wir im verlinkten Artikel für euch zusammengefasst. Außerdem haben wir uns einmal aktuell sehr beliebte Fan-Theorien zur Story angeschaut. Das Spiel befinde sich derzeit noch in der frühen Entwicklung. Mit einer baldigen Veröffentlichung ist daher vermutlich nicht zu rechnen.



Since so many asked for them, here're Ellie's Tattoo (designed by @nataliehall) & outfit (designed by @coyotehackles). pic.twitter.com/cPGsX8vppk — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 7. Dezember 2016

And here's the "sharpie test" for Ellie's tattoo. Thanks for being a good sport, @Beavs. pic.twitter.com/cyVTQtRNpH — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 4. Dezember 2016

Natalie designed Ellie's tattoo and also ended up being her hand model. Went through an intense, brand-new hand scanning process. https://t.co/tAYttKLWbr — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 4. Dezember 2016