The Last Night: Stilvolles Cyberpunk-Abenteuer im E3-Trailer

Zahlreiche Spiele präsentierte Microsoft neben der neuen Konsole Xbox One X im Rahmen seiner E3-Pressekonferenz am gestrigen Abend. Ein Titel stach dabei insbesondere durch seinen extravaganten Grafikstil aus der Menge, und das war The Last Night aus dem Hause Odd Tales.

The Last Night soll Spieler eine offene, zweidimensionale Cyberpunk-Welt erkunden lassen, die in Pixelart-Optik mit modernen Lichteffekten präsentiert wird. Der E3-Trailer zeigt ein Spiel, das mit seinen verregneten Straßen, glühenden Neonleuchtreklamen, fliegenden Autos und einer traumwandlerischen Musikuntermalung klar an popkulturelle Erzeugnisse wie Blade Runner erinnert.



Die Welt von The Last Night soll aus vier Bezirken bestehen, die jeweils mit einzigartigen Baustilen, Kulturen und Industrien sowie einer Reihe "komplexer Charaktere" aufwarten, mit denen "bedeutsame", verzweigende Dialoge geführt werden können. Das Gameplay wird dabei als eine Mischung aus Jump 'n' Run und Schleichspiel bezeichnet - unter anderem soll es möglich sein, futuristische Autos zu steuern, Drohnen zu fliegen und Droiden zu hacken.

The Last Night soll exklusiv für den PC und die Xbox One erscheinen, und zu den Titeln gehören, die von der viel umworbenen 4K-Unterstützung der neuen Xbox One X profitieren. Wann genau das Spiel erscheinen soll, ist aktuell noch unklar. Für kommende Informationen dahin gehend und weiteren Informationen zur E3 2017 haltet ihr wie gewohnt unseren entsprechenden Themenseiten im Blick.

Via PC Games N