The Last Guardian: Unboxing der aufwendigen Collector's Edition

03.12.2016 um 12:15 Uhr Hier könnt ihr euch ein weiteres offizielles Unboxing-Video zur The Last Guardian - Collector's Edition ansehen. Dieses Mal die UK-Variante. Die Sammlerausgabe des PS4-Exklusivspiel enthält zahlreiche Goodies, darunter eine Statue. Der Preis liegt bei knapp 130 Euro. The Last Guardian erscheint am 7. Dezember.

