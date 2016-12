The Last Guardian im Test: Emotionale Achterbahnfahrt

11.12.2016 um 15:15 Uhr The Last Guardian im Video-Test: Nach 9 (!) Jahren Entwicklung ist das Rätsel-Abenteuer von Sony nun fertig. In unserem Testvideo seht ihr die außergewöhnliche Beziehung von kleinem Jungen und riesiger Kreatur - und die Schwächen, die nach so langer Entwicklungszeit nicht hätten sein dürfen.

