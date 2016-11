The Last Guardian: Atmosphärischer Cinematic-Trailer zum PS4-Spiel

18.11.2016 um 12:15 Uhr Heute gibt's einen neuen, etwa einminütigen Cinematic-Trailer zu The Last Guardian. Gameplay-Szenen zeigt der atmosphärische Clip allerdings nicht. Die Sequenzen sind vorberechnet. In Kürze dürfen wir endlich selbst Hand anlegen an das neueste Werk von Fumito Ueda. The Last Guardian erscheint hierzulande am 7. Dezember.

