The Last Guardian: Waghalsige Manöver im neuen Actiontrailer

Jetzt dauert es nicht mehr lange: Nach fast einer Dekade in der Entwicklung dürfen wir, wenn jetzt nichts mehr schief geht, Anfang des kommenden Monats endlich selbst Hand an The Last Guardian legen, das neue Spiel von Entwickler Fumito Ueda, der bereits an tonal ähnlichen Titeln wie Ico und Shadow of the Colossus maßgeblich beteiligt war. Wie auch diese Titel für die PlayStation 2 damals, verspricht uns The Last Guardian eine geheimnisvolle, atmosphärisch dichte Welt voller Mysterien, die es zu ergründen gilt. Dass es dabei aber auch nicht ganz ungefährlich zugehen wird, zeigt heute erneut ein Trailer aus dem Hause Sony, der nicht zuletzt auf haarsträubende Actionszenen setzt, in denen die Protagonisten des Spiels waghalsige Manöver vollführen.

Die Geschichte von The Last Guardian wird von einem alten Mann in Form eines Flashbacks erzählt - der Erzähler ist der kleine Junge, der mit dem geheimnisvollen, gefiederten Greifenmischwesen Trico Abenteuer erlebt hat. Eigentlich sollte das Abenteuerspiel nach zahllosen über die Jahre erfolgten Verschiebungen und Einstellungsgerüchten am 25. Oktober erscheinen, wurde zuletzt dann aber noch ein weiteres Mal auf den 7. Dezember 2016 verschoben. Vor Kurzem erreichte das Spiel jedoch endlich Gold-Status und soll nun definitiv - und exklusiv für die PlayStation 4 - erscheinen. Für weitere Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um The Last Guardian haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Via Dualshockers