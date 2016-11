The Last Guardian: 8-minütiger Trailer stimmt auf das Spiel ein

Freut ihr euch schon auf den Release des Action-Adventures The Last Guardian am 7. Dezember? Ihr könnt gar nicht genug vom Spiel bekommen und wollt euch am besten schon jetzt in die märchenhafte Welt begeben?

Dann solltet ihr euch den neuen Trailer zum Spiel ansehen. In diesem zeigt euch Sony acht Minuten lang Gameplay aus dem Spiel, was Fans mit Sicherheit den Mund wässrig macht. Der Trailer wurde von Sony Japan veröffentlicht, weswegen die Texte auch in Japanisch zu sehen sind. Trotzdem vermittelt das Video einen guten Eindruck vom Spiel.

Allerdings solltet ihr den Trailer auch mit Vorsicht genießen, denn laut den Entwicklern könnte er einige Spieler enthalten! Wollt ihr wissen, wie sich The Last Guardian spielt, dann lest unsere Preview zum Abenteuerspiel.

Quelle: DualShockers