The Last Guardian: Neuer deutscher Trailer zum Action-Adventure veröffentlicht

Viele Fans können es kaum noch erwarten, bis das Action-Adventure The Last Guardian endlich erscheint. Und nun stimmt ein neuer, deutscher Preview-Trailer auf den baldigen Release ein.

Im Video werden keine wirklich neuen Szenen gezeigt, viel mehr präsentiert man einfach nochmal Impressionen aus The Last Guardian, welche eine einzigartige Stimmung erschaffen und die Vorfreude auf die Veröffentlichung am 7. Dezember steigern. Dann dürfen Besitzer einer Playstation 4 endlich das märchenhafte Abenteuer erleben, auf das sie so viele Jahre warten mussten. Denkt man an The Last Guardian, dann kann der Winter nicht schnell genug kommen.

Es dauert also nicht mehr lange, bis wir wissen, ob der spirituelle Nachfolger der Klassiker Shadow of The Colossus und ICO genauso poetisch und kunstvoll wird wie die Quasi-Vorgänger.