The Last Guardian: Installationsgröße bekannt - PS4 Pro-Support später per Patch?

Nach über sieben Jahren des Wartens ist es in wenigen Tagen soweit: Besitzer einer PlayStation 4 dürfen sich auf die in der Vergangenheit wieder und wieder verschobene Veröffentlichung von The Last Guardian freuen - dem neuen Spiel der Kreativköpfe hinter Ico und Shadow of the Colossus. Dabei wird das Spiel offenbar deutlich weniger Platz auf der Festplatte eurer Konsole einnehmen als die meisten anderen Titel heutzutage: Wie ein von Twitter-Nutzer Drunk Cat geteiltes Bild der Hüllenrückseite offenbart, beansprucht The Last Guardian eine minimale Installationsgröße von nur 15 Gigabyte - verhältnismäßig wenig Platz im Vergleich zu anderen Spielen auf der PS4. Zum Vergleich: "Triple-A"-Titel Batman: Arkham Knight etwa beansprucht über 46 GB, Grand Theft Auto 5 über 41 GB und Star Wars: Battlefront immerhin noch 19 GB.



15GB install size on The Last Guardian



-No PSBro icon indicating possibly a delay for PSBro support pic.twitter.com/jcONGlPey8 — Drunk Cat (@Alcoholikaust) 30. November 2016

Ebenfalls auffällig laut Drunk Cat: Auf der Hülle von The Last Guardian prangt kein PS4 Pro Icon. Zwar wurde der Support der leistungsstärkeren PS4-Iteration bereits im Vorfeld bestätigt, der fehlende Packungshinweis könnte jedoch bedeuten, dass entsprechende Features erst zu einem späteren Zeitpunkt per Pro-Patch nachgereicht werden - zumindest eine HDR-Unterstützung wurde für das Spiel im Vorfeld angekündigt. Für kommende Neuigkeiten dahingehend, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite zu The Last Guardian im Auge.

