The Last Guardian: Gold-Status für das atmosphärische Action-Adventure

2009 wurde das Action-Adventure The Last Guardian erstmals angekündigt und sollte 2011 für die Playstation 3 erscheinen. Doch es kam zu Verschiebungen und schließlich wurde der Titel auf Eis gelegt. Auf der E3 2015 kündigte man ihn neu - für die Playstation 4.

Und nun ist es bald soweit. Am 7. Dezember wird The Last Guardian erscheinen. Wie Sony Interactive Entertainment Producer Jun Yoshino über Twitter bekannt gab, erreicht das Spiel jetzt auch den Gold-Status. Damit ist die Entwicklung beendet und die Blu-Ray-Disc wandert ins Presswerk. Allerdings verschwand der Tweet von Jun Yoshino kurz darauf wieder, was die Fans nun darüber spekulieren lässt, ob Sony vielleicht nicht wollte, dass diese Ankündigung jetzt schon erfolgte. Vielleicht hat die Entfernung des Tweets auch andere Gründe...

Da wir Optimisten sind, gehen wir aber einfach davon aus, dass die Meldung gestimmt hat, Sony sich dies aber vielleicht für eine etwas größere Ankündigung aufheben will. Bedenkt man, dass die Produktion der Discs und der Box einige Wochen in Anspruch nimmt und die Exemplare noch in die ganze Welt ausgeliefert werden müssen, wäre es nun langsam an der Zeit für den Gold-Status. Also freuen wir uns einfach gemeinsam auf den 7. Dezember und damit auf den Release von The Last Guardian.

