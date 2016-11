The Last Guardian: Erster Spielerbericht fällt positiv aus

Nachdem The Last Guardian über sieben Jahre hinweg immer wieder verschoben wurde, und damit auch einen Wechsel von der PlayStation 3 auf die PS4 mitmachte, dürften nicht wenige Spieler besorgt darum sein, ob der zähe Entwicklungsprozess dem Spiel gut getan hat. GameFAQs-Nutzer PraiseTheSun, der das Glück hatte, schon Tage vor der offiziellen Veröffentlichung ein Exemplar des Spiels zu ergattern, hat nun Entwarnung gegeben: Das Spiel spiegelt seiner Meinung nach nicht den höchsten technischen Standard wider, ist aber wohl alles, worauf Fans von Titeln wie Ico und Shadow of the Colossus hoffen konnten - ebenfalls beides Spiele von The-Last-Guardian-Director Fumito Ueda und dessen Team.

Die Steuerung soll laut PraiseTheSun vollkommen in Ordnung sein und sehr an die von Ico und Shadow of the Colossus erinnern. Die Kamera soll derweil gelegentlich ein wenig haken, größtenteils aber ebenfalls in Ordnung gehen. Ein Problem sei für ihn aus der Tatsache heraus entstanden, dass sich die Zielkamera nicht invertieren lasse. Grafisch soll der Titel einen ordentlichen Eindruck machen, wenn das Spiel aber auch bei Weitem nicht an optische PS4-Spitzenreiter wie Uncharted 4 heranreiche. Es entspreche eher dem grafischen Stand von The Last of Us - also irgendwas zwischen PS3 und PS4. Insbesondere die schönen Ruinen und Panoramen sowie die Animationen des Jungen und Trico sollen aber besonders bestechen. Das größte technische Problem stelle laut PraiseTheSun, der The Last Guardian auf einer PS4 Pro gespielt hat, ein dezentes Bildratenproblem beim Drehen der Kamera dar. Allerdings hat der Spieler eben auch noch nicht den kommenden Day-1-Patch installiert.

Generell soll sich The Last Guardian wie eine Mischung aus Ico und Shadow of the Colossus anfühlen - eine Aussage, die durchaus zu der vor Kurzem in einem Brief an die Presse geteilten Intention von Director Ueda passt. In seiner Linearität soll das Spiel zwar zumeist etwas mehr an Ico erinnern, einige offenere Passagen sollen aber durchaus auch Shadow-of-the-Colossus-Flair aufkommen lassen. Nach einigen Stunden im Spiel zeigte sich PraiseTheSun sehr zufrieden mit Uedas Neustem - es sei nicht frei von Fehlern, Fans der besagten Vorgänger könnten aber im Grunde bedenkenlos zugreifen. Für weitere Meinungen und kommende Tests zu The Last Guardian haltet ihr unsere Themenseite im Auge.

