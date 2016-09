The Last Guardian: ​Bisherige E3-Demos im Videovergleich

Während der Produktion unterläuft die Optik eines Spieles Veränderungen - erst recht, wenn besagtes Spiel fast eine Dekade in der Entwicklung steckte, wie das bei The Last Guardian der Fall war. Erstmals auf der E3 2009 angekündigt, sind echte Gameplayvideos kurz vor der Veröffentlichung in diesem Jahr zum Glück keine Seltenheit mehr. YouTuber Cycu1 nahm sich die teilweise identischen Demos der E3-Veranstaltungen der Jahre 2015 und 2016 zum Anlass, die Spieleindrücke einmal im Video nebeneinanderzustellen und so einen optischen Vergleich zu ermöglichen. Auf den ersten Blick fallen dabei insbesondere Unterschiede in der allgemeinen Farbgebung auf, aber auch das Gefieder des Greifenmischwesens Trico scheint in der aktuelleren Version weniger beweglich daherzukommen - dafür gibt's offenbar bessere Lichteffekte zu bestaunen.



The Last Guardian handelt von einem alten Mann, der in Form eines Flashbacks seine Erlebnisse als kleiner Junge mit einem geheimnisvollen Greifenmischwesen erzählt. Dabei kamen offenbar diverse Techniken des Geschichtenerzählens zum Tragen, die Game Director Fumito Ueda kürzlich darlegte. Ursprünglich sollte das Abenteuerspiel nach zahllosen Verschiebungen und Einstellungsgerüchten am 25. Oktober erscheinen, dann wurde es zuletzt ein weiteres (und letztes?) Mal verschoben - nun soll es etwa sechs Wochen später, am 7. Dezember 2016 für die PlayStation 4 erhältlich sein. Für weitere Informationen, Bilder und Trailer zu The Last Guardian haltet ihr auch weiterhin unsere Themenseite im Blick.

via Reddit