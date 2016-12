The Last Guardian: Trophäen-Liste zum PS4-Abenteuer

Am 7. Dezember 2016 erscheint nach jahrelanger Entwicklung das Abenteuer The Last Guardian exklusiv für die PlayStation 4. Nach Ico aus dem Jahr 2001 und Shadow of the Colossus (2005) ist The Last Guardian das nächste Spiel des japanischen Videospiel-Designers Fumito Ueda, der diesmal gemeinsam mit dem Entwicklerteam von gen DESIGN sowie dem SIE Japan Studio zusammengearbeitet hat.

Inzwischen wurden die freischaltbaren Trophäen für The Last Guardian bekannt gegeben. Insgesamt können 24 verschiedene Trophäen gesammelt werden - darunter 1 Platin, 7 Gold, 7 Silber und 9 Bronze. In unserer ausführlichen Liste erhaltet Ihr einen Überblick über alle Erfolge sowie eine kurze Anleitung, wie ihr die Trophäe freischalten könnt. Unseren Test zu The Last Guardian lest ihr unter diesem Link.

Vollständige Liste aller Trophäen von The Last Guardian

Platin

The Last Guardian

Sammelt alle anderen Trophäen.

Gold

Blitz-Sendbote

Erreiche das Ende in maximal 5 Stunden.

Unantastbarer Sendbote

Erreiche das Ende ohne "Spiel verloren".

Voll und ganz

Gebt Trico jedes einzelne Fass.

Wenn er nicht angewachsen wäre

Bezwingt mindestens 10 Rüstungen durch Entfernung ihrer Köpfe.

Der Ruf der Natur

Erwischt Trico ... in einem peinlichen Moment.

In Bewegung bleiben

Weicht Trico 3 oder mehr Minuten aus, wenn er im Antennenraum wild wird.

Notfallhilfe

Entfernt möglichst schnell alle Speere aus Trico.

Silber

Leichtfüßiger Sendbote

Erreicht das Ende in maximal 15 Stunden.

Alles besprochen

Höre jeden Hinweis.

Herausgeputzt

Sammelt alle Kostüme des Jungen und zieht sie an.

Weg von mir!

Klammert euch 30 Sekunden oder länger an den Rücken einer Rüstung.

Mein kleines Fabeltier

Bemalt Tricos ganzen Körper.

Fässer-Balance

Bewegt euch mindestens 10 Meter und trage dabei mindestens 2 gestapelte Fässer.

Rettungsleine

Rettet euch beim Fallen mindestens 10 Mal durch Tricos Schweif.

Bronze

Trotz der Ferne

Spielt das Spiel bis zum Ende.

Hurtiger Sendbote

Erreicht das Ende in maximal 30 Stunden.

Das sitzt!

Trefft mindestens Rüstungen mit 20 Fässern und Gefäßen.

Donnerschlag

Bezwingt mindestens 20 Rüstungen mit Tricos Blitz.

In letzer Sekunde

Lasst Trico mindestens 20 Rüstungen bezwingen, während sie den Jungen tragen.

Übung macht den Meister

Lasst Trico 20 oder mehrere Male ein geworfenes Fass in der Luft fangen.

Breiter Rücken

Landet auf Trico, nachdem ihr aus einem Wagen geschleudert wurdet.

Krypto-Zoologe

Berührt alle feindlichen Tiere.

Halsband

Lasst Trico in jedes Loch schauen.

Weitere Meldungen und Videos zu The Last Guardian findet Ihr auf unserer Themenseite.



Von Dominik Zwingmann

Autor