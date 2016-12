Realismus über alles: In The Last Guardian haben die Entwickler sogar an Kot gedacht! Quelle: PC Games The Last Guardian haucht einer Ansammlung von Polygonen erfolgreich Leben ein. Das Mischwesen Trico - teils Katze, teils Hund, teils Vogel - bewegt und verhält sich annähernd wie ein echtes Tier. Und genau wie die Tiere in der Realität folgt es im Spiel dem Ruf der Natur: Die japanischen Entwickler bei Team Ico lassen Trico in The Last Guardian sogar Häufchen machen!

Rund eine Woche nach Release haben bereits mehrere Spieler den ungewöhnlichen Vogel beim (zufällig erfolgten) Verrichten seiner Notdurft (Farbe: grün; Form: Kugel; Konsistenz: hart) beobachtet - und dafür gar ein Achievement mit dem Titel "The Call of Nature" abgestaubt. Besonders bizarr: Der namenlose Junge, den ihr in The Last Guardian steuert, kann den Kot aufsammeln und herumschleppen - auf Reddit hat ein Spieler so unwissentlich minutenlang mit Tricos Mist interagiert. Seine Reaktion: "Oh mein Gott!"

The Last Guardian hat im Test nicht restlos überzeugen können, die Wertung von 77 % drückt unsere Frustation über Performance-Probleme, hakelige Kamera und unkomfortable Steuerung aus. Die Erzählung rund um den Jungen und seinen tierischen Freund hat uns dennoch berührt; wer von Videospielen vor allem Emotionen sowie Dramatik erwartet und eine Playstation 4 besitzt, sollte The Last Guardian eine Chance geben. Käufer einer PS4 Pro freuen sich übrigens über einen deutlichen Fps-Gewinn. Die Sache mit dem Kot erinnert übrigens an Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, in dem das Pferd des Helden auf Knopfdruck Häufchen macht. Die MGS5-Entwickler stammen übrigens ebenfalls aus Japan. Welch ein Zufall.