The Last Guardian: ​Tests ab 5. Dezember online - Fotos von der Presseversion

Über sieben Jahre sind seit der Erstankündigung von The Last Guardian ins Land gegangen - jetzt ist es fast geschafft: Das Spiel soll definitiv in der kommenden Woche, am 7. Dezember 2016, erscheinen. Kurz vor dem Release gehen die ersten Tests online. Und zwar genauer gesagt am 5. Dezember, um 16 Uhr Mitteleuropäischer Zeit, wie Gamepur berichtet. Das bedeutet, dass Unschlüssige noch einen ganzen Tag Zeit haben werden, sich umfassend mit dem Spiel zu beschäftigen und Meinungen von allen Seiten zu hören, und dann trotzdem noch zu den ersten Kunden gehören zu können, die das Spiel in ihre Heimkonsole schieben dürfen. Die Presseversion von The Last Guardian kommt derweil offenbar mit einem besonderen Schmankerl - einer Feder sowie einem Brief von Director Ueda höchstpersönlich:

"Liebe Abenteurer, es hat eine lange Zeit gedauert, aber mit großer Freude (und Erleichterung!) weiß ich, dass The Last Guardian nun in euren Händen liegt. Ich wollte das Spiel auf unseren Erfahrungen mit ICO und Shadow of the Colossus aufbauen, und daraus so etwas machen, wie ein Greatest-Hits-Album", schreibt Ueda. "Unglücklicherweise liefen wir, wie ihr wisst, in einige Wendungen und Probleme auf dem Weg, und der Titel brauchte länger als irgendjemand erwartete. Trotzdem, so einzigartig, wie ICO und Shadow of the Colossus sind, so ist auch The Last Guardian eine Erfahrung ohnegleichen. Nehmt euch während des Spielens die Zeit, stehen zu bleiben und die Umgebung zu genießen, während ihr diesen merkwürdigen Gefährten auf der Reise folgt. Und auf keinen Fall wollt ihr das Ende verpassen! Das Entwicklerteam und ich hoffen, dass ihr eine wundervolle Zeit mit The Last Guardian habt. Nichts würde uns glücklicher machen. Fumito Ueda."

Für allgemeine Informationen zu The Last Guardian und unseren bald kommenden, großen PC-Games-Test besucht ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite zum Spiel.

Quelle: Gamepur, Eurogamer

Von Luis Kümmeler

