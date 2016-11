The Last Guardian: Die ersten beiden Missionen im Gameplay-Video

In etwas mehr als zwei Wochen erscheint tatsächlich The Last Guardian für PS4. Wer die wenigen verbleibenden Tage bis zum Release nicht mehr aushält, für den haben wir heute ein etwa 35 Minuten langes Gameplay-Video im Angebot. Der Clip zeigt die ersten zwei Missionen - ungeschnitten. Dementsprechend ist auch der eine oder andere, wenn auch nur kleine, Story-Spoiler enthalten. Wer ganz unvoreingenommen an The Last Guardian herangehen will, sollte also vielleicht besser nicht auf den Play-Button klicken.

The Last Guardian wurde erstmals auf der E3 2009 angekündigt, also vor inzwischen mehr als sieben Jahren. Allerdings verschwand das dritte Werk von Gamedesigner Fumito Ueda, nach Ico und Shadow of the Colossus, alsbald wieder in der Versenkung. Erst im vergangenen Jahr tauchte The Last Guardian wieder auf. Wenig überraschend wurde das ungewöhnliche Action-Adventure auf die inzwischen aktuelle PS4 portiert, was man der Grafik hier und da auch ansieht. Release-Termin ist der 7. Dezember. Man darf gespannt sein, ob The Last Guardian die nach wie vor hohen Erwartungen erfüllen kann.