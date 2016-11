The Last Guardian erscheint nach schier endloser Entwicklungszeit endlich am 7. Dezember für die PS4. Wie es sich für einen Titel dieser Kategorie gehört, gibt es auch eine Collector's Edition mit etlichen Extras. Was sich in der großen Box verbirgt, zeigen jetzt gleich zwei offizielle Unboxing-Videos. Shuhei Yoshida (President of SIE Worldwide Studios) und Sid Shuman packen die US-Variante aus, Hollie Bennett von Playstation Access das UK-Pendant.

Der Inhalt der The Last Guardian - Collector's Edition ist weltweit identisch. Enthalten sind, neben dem Action-Adventure selbst im Steelbook, eine Statue, eine 72 Seiten starkes Artbook, eine Sticker-Sammlung und der Soundtrack in digitaler Form. Unter anderem bei Amazon und Gamestop kann die The Last Guardian - Collector's Edition für 129,99 Euro vorbestellt werden. Außerdem listen die beiden Händler noch eine Limited beziehungsweise Steelbook Edition, die sich aber offenbar nur im Namen unterscheiden. Weiteres News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu The Last Guardian.