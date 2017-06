The Inner World: Der letzte Windmönch in der Preview mit neuem Trailer

Im Jahr 2017 ist Studio Fizbin mit The Inner World: Der letzte Windmönch zurück. Der Nachfolger des 2D-Adventures, das vor vier Jahren erschien, schickt euch zurück in die hübsche Welt von Asposien. Zu der trotteligen Flötennase Robert und der Rebellin Laura gesellt sich diesmal auch die durchgeknallte Taube Hack als spielbarer Charakter.

Die naiven Fragen von Hauptcharakter Robert, die sarkastischen Kommentare von Laura und das eigenartige Verhalten der Taube Hack haben schon in The Inner World für viele Lacher gesorgt. Darauf könnt ihr euch jetzt wieder freuen, denn das kleine deutsche Studio Fizbin ist mit The Inner World: Der letzte Windmönch zurück. Bereits im ersten Teil waren das knifflige Rätseldesign, die wundervoll gezeichnete 2D-Grafik und die tolle Vertonung nur ein paar der Schmankerl, die The Inner World zu bieten hatte. Damit hat das Spiel 2014 sogar den Award für "Bestes Deutsches Spiel" beim Deutschen Computerspielpreis gewonnen.

Bereits am 13. Juli 2017 sollte The Inner World: Der letzte Windmönch für PC, PS4, Xbox One, Android und iOS erscheinen. Der Termin verschiebt sich jedoch laut Publisher Headup Games nach hinten - und zwar in das 3. Quartal 2017. Ein genauer Termin wurde dabei nicht genannt. Was sich jedoch im Bereich des Möglichen bewegt ist ein Release für die Nintendo Switch.

The Inner World 2: Roberts zweites Abenteuer

In Asposia Central, dem Hauptbahnhof von Asposien, spielt Gravitation und Logik absolut keine Rolle. Quelle: Headup Games The Inner World: Der letzte Windmönch spielt drei Jahre nach Roberts erstem Abenteuer. Die naive Flötennase wurde versteinert und wacht erst nach besagten drei Jahren wieder auf. In dieser Zeit hat es sich der Kramladenbesitzer Emil zur Aufgabe gemacht, das Werk Conroys (der böse Bube im ersten Teil) fortzuführen und das Volk der Flötennasen so richtig unterzubuttern und sie zu Feinden von Asposien zu erklären. Robert muss also mal wieder die Welt retten, beziehungsweise in diesem Fall sein eigenes Volk. Dazu macht er sich mit seiner allseits beliebten Taube Hack auf den Weg, um den letzten Windmönch von Asposien zu finden. Auf seiner Reise trifft er wieder auf seine große Liebe Laura und gemeinsam versuchen sie, den fiesen Emil aufzuhalten.

Dabei kommt ihr im Spiel irgendwann auch nach Asposia Central, den zentralen Bahnhof Asposiens, der sich in der Mitte der ausgehöhlten Welt

befindet. Dort herrscht eine andere Art von Logik und Gravitation und ihr kommt euch plötzlich vor, wie in dem berühmten Gemälde von M.C. Escher (von ihm haben sich die Leute von Studio Fizbin auch inspirieren lassen!). Dort trefft ihr auch das erste Mal auf Foggo, den Trötenjäger, der seinem Namen nicht so ganz gerecht wird. Überlistet Foggo, trickst Conroyalisten-Wachen aus und besorgt euch irgendwie ein Ticket zum nächsten Bahnhof.

Die Rätsel in The Inner World: Der letzte Windmönch sind herrlich knifflig und manchmal ist die enthaltene Hilfefunktion gar nicht mal so übel. Oft müsst ihr zwischen Robert, Laura und Hack hin und her wechseln, um ein Rätsel zu lösen. Wenn die drei sich in einem Raum befinden, habt ihr zwar ein geteiltes Inventar, aber wenn sie an verschiedenen Orten sind, müsst ihr ein wenig rum probieren, bis ihr auf die Lösung kommt.

Die etwa zehn Stunden Spielzeit sind prall gefüllt mit sechs witzigen und einzigartigen Kapiteln, vielen Zwischensequenzen und vier Flötennasenliedern, die Robert lernen kann. Freut euch vor allem schon mal auf das Bingo-Pony und die Schroffamilie! (Mehr sagen wir dazu mal nicht.)

Was gibt's Neues von The Inner World: Der letzte Windmönch?

Emils sein Bruder sein Kramlädchen. Hier die Übersetzung: Das ist der Kramladen, der dem Bruder vom bösen Emil gehört. Vollgestopft mit lustigem Kram eben. Quelle: Headup Games Wie schon erwähnt wurde der Release-Termin verschoben. Das Spiel des Studio Fizbin soll im 3. Quartal 2017 erscheinen. Die Vollvertonung, die ebenso wundervoll passend wie im ersten Teil ist, wurde fertig gestellt. Ihr könnt euch vor allem wieder auf Lauras sarkastische Einwände und Roberts Naivität freuen. Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch wird der Ton verfügbar sein.

Bei der Boxed Edition des ersten Teils gab es als kleines Extra eine Häkelanleitung für die Taube Hack. Auf beim zweiten Teil soll die Boxed Edition ein ganz besonderes Schmankerl enthalten: Die "Bastel deinen eigenen Hack"-Papercut-Anleitung und ein Sticker-Pack. Wir sind gespannt und freuen uns schon sehr darauf.

Übrigens: Den zweiten Trailer gibt's auch schon!