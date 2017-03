The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition für PS4 erhältlich

Der Entwickler Neocore Games veröffentlichte The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition auf der PS4. Das erste Kapitel der Action-Rollenspiel-Trilogie kommt nicht nur mit allen Download-Erweiterungen, Trophäen und speziellen DualShock-4-Features daher, sondern unterstützt auch die leistungsstärkere Hardware der PS4 Pro. Im Vergleich zur bereits erschienenen PC- und Xbox One-Version stehen den Spielern auf der PlayStation 4 außerdem alle drei spielbaren Charaktere von Beginn an zur Verfügung.

In The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition müssen sich der Protagonist Van Helsing und seine Geistergefährtin Lady Katarina durch ein von klassischer und moderner Fiktion inspiriertes Universum kämpfen. In einer düsteren und unheilvollen Atmosphäre stellen sich den Helden dabei immer wieder zahlreiche Monster in den Weg.

Ein Online-Koop-Modus, bei dem sich bis zu vier Spieler an der Monsterjagd beteiligen dürfen, ist ebenfalls enthalten. Des Weiteren macht Neocore Games darauf aufmerksam, dass auch die restlichen Teile der Trilogie in Zukunft auf die PS4 gebracht werden. Der nachfolgende Trailer zeigt Eindrücke der neuen Features.

Quelle: Pressemitteilung