The Great Wall: Gewinnt zum Heimkinostart Auna Soundbars und 3D-Blu-rays!

Die Chinesische Mauer wird zum Schauplatz im Kino-Blockbuster THE GREAT WALL. Ein scheinbar übermächtiger Feind droht den Schutzwall zu überwinden. Nur eine Gruppe tapferer Krieger stellt sich der grauenhaften Bedrohung entgegen. Der kommerziell erfolgreiche Actionfilm ist mit Oscar®-Preisträger Matt Damon (Jason Bourne), Willem Dafoe (Spider-Man) und Pedro Pascal (Game of Thrones) hochkarätig besetzt. Auf dem Regiestuhl nahm Zhang Yimou (Hero, House of Flying Daggers ) Platz.

Das Beste: Ihr könnt das bildgewaltige Action-Abenteuer bei euch daheim in bester Qualität erleben. Ab dem 18. Mai 2017 ist THE GREAT WALL auf DVD, Blu-Ray und 3D-Blu-ray im Handel erhältlich. Wir feiern die Heimkinopremiere mit einer großen Verlosung. Gewinnt mit etwas Glück eins fünf Paketen mit jeweils einer 3D-Blu-ray und Auna Areal Bar 700 4.1 Soundbar. Letztere liefert mit 150 Watt RMS-Leistung, integriertem Subwoofer und dts-TruSurround-Technologie einen satten Raumklang.

Abbildungen der Preise findet ihr in der Galerie unterhalb dieser Zeilen.

So macht ihr mit

Ihr wollt mitmachen? Dann müsst ihr uns einfach folgende Frage beantworten: "Wie lang ist die Chinesische Mauer nach aktuellem Kenntnisstand?"

A) 8.523 Kilometer

B) 14.371 Kilometer

C) 20.984 Kilometer

D) 21.196 Kilometer

Schickt die richtige Antwort mit eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Adresse an gewinnspiel@pcgames.de. Als Betreff wählt ihr "The Great Wall". Das Gewinnspiel läuft vom 15. Mai 2017 bis zum 21. Mai 2017 um 23:59 Uhr. Alle Mails, die danach eintreffen, werden in der Auswahl nicht mehr berücksichtigt. Hier geht's zu unseren allgemeinen Teilnahmebedingungen.