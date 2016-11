The Game Awards 2016. Die Nominierungen im Video

19.11.2016 um 18:15 Uhr In diesem Video stellt Gastgeber Geoff Keighley die Nominierungen für die The Game Awards 2016 vor, die am 1. Dezember in Los Angeles verliehen werden. In der wohl wichtigsten Kategorie Game of the Year wurden beispielsweise Doom, Inside, Overwatch, Titanfall 2 und Uncharted 4 A Thief's End nominiert.

