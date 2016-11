In der Nacht von Donnerstag auf Freitag finden die alljährlichen Game Awards in Los Angeles statt. Wie Geoff Keighley, Veranstalter und Moderator der Verleihung in den vergangenen Tagen bereits ankündigte, werden die Game Awards 2016 neue Gameplay-Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Prey im Schlepptau haben, doch wie Keigley erneut über Twitter verlauten ließ, soll das noch nicht alles sein: "Es gibt mehrere Weltpremieren mit fünf Minuten und mehr Länge und Gameplay-Szenen", so der Moderator. Darunter soll es definitiv auch einige Überraschungen geben, wie Keighley in einem weiteren Tweet ankündigte: "Du wirst einfach einschalten müssen, da wird es definitiv einige Überraschungen und weitere Ankündigungen geben in dieser Woche."



@Horhay2313 There are multiple world premieres that run 5+ minutes in length and feature all gameplay. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 26. November 2016

@mountain_Duwe @thegameawards You'll just have to tune in, there are definitely some surprises and more stuff to announce this week. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 27. November 2016

Worauf wir uns genau freuen dürfen, ist unklar - offenbar sollen wir neben dem bereits angekündigten Gameplay-Material zu Prey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild aber bei Weitem nicht nur mit vorberechneten CGI-Trailern, sondern auch mit einigen echten Gameplay-Szenen versorgt werden. Die Game Awards 2016 finden am Freitag, um 2 Uhr deutscher Zeit statt und können live über zahlreiche Streamingplattformen mitverfolgt werden - darunter die üblichen verdächtigen Twitch und YouTube. Die volle Liste aller Plattformen findet ihr auf der offiziellen Webseite der Game Awards. Wer sich nicht die Nacht um die Ohren schlagen will, um die Veranstaltung zu verfolgen, wird hinterher selbstverständlich über PC Games auf dem Laufenden gehalten.

