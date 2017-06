Während gerade noch die große Spielemesse E3 2017 für große Ankündigungen und Überraschungen sorgt, wurde jetzt ein weiteres Großereignis für Spiele-Fans angekündigt: Die The Game Awards (TGA) werden auch 2017 wieder in Los Angeles stattfinden - und zwar am 7. Dezember. Das gab der Schöpfer und Produzent der Award-Show, Geoff Keighley, gestern per Twitter bekannt. Genaue Informationen zur Ausstrahlung wurden noch nicht kommuniziert, vermutlich wird das Event aber wieder über YouTube und Twitch sowie die großen Spieleservices gestreamt. Wer sich das Ganze live anschauen möchte, der kann bereits jetzt Tickets für etwa 40 bis 60 Euro bestellen.

Happy to announce @thegameawards return to Los Angeles on December 7. Tickets on sale today at 10am. pic.twitter.com/sOLMNTvuPv — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 12. Juni 2017



Die TGA sind der Nachfolger der Video Game Awards (VGA) und werden seit 2014 jährlich ausgetragen. Zu den letztjährigen Gewinnern zählen unter anderem Overwatch, Inside und Pokémon GO. Bei der Veranstaltung werden oft auch brandneue Titel verkündet, sowie exklusive Einblicke in große Titel, wie zum Beispiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild, gewährt. Außerdem gibt es Live-Performances auf der Bühne - 2016 trat so auch das Hip-Hop-Duo Run The Jewels auf.

Um die Gewinner zu bestimmen, wählt der Beirat der The Game Awards circa 30 Vertreter von einflussreichen Videospiel-Magazinen und Online-Publizisten aus, die wiederum Spiele in verschiedenen Kategorien nominieren und anschließend aus den häufigsten Nennungen ihren Favoriten wählen können. Im Beirat befinden sich Repräsentative von Hardware-Herstellern wie Microsoft und Sony sowie von Publishern wie EA, Activision und Ubisoft. Diese dürfen selbst allerdings keine Spiele nominieren oder wählen.

