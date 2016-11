AM2R (Another Metroid 2 Remake) und Pokémon Uranium wurden heimlich von der Nominiertenliste für die The Game Awards 2016 gestrichen. In der Kategorie "Best Fan Creation" treten nun lediglich noch Brutal Doom 64 und die Skyrim-Mod Enderal: The Shards of Order an. Hinter der Listenstreichung dürfte Nintendo stecken, auch wenn das bislang nicht in dieser Form kommuniziert wurde. Der japanische Videospielgigant hatte bereits bei der Veröffentlichung von AM2R und Pokémon Uranium erfolgreich interveniert, mit dem Hinweis auf die alleinige Urheberschaft.

Die The Game Awards 2016 werden am 1. Dezember in Los Angeles verliehen. In der wohl fraglos wichtigsten Kategorie "Game of the Year" sind die "AAA"-Blockbuster Doom, Overwatch, Titanfall 2, Uncharted 4: A Thief's End und der Indie-Außenseiter Inside nominiert. Durch die Show führt wird in jedem Jahr Geoff Keighley. Wer möchte, kann live am heimischen TV, Monitor oder Display dabei sein. Die The Game Awards 2016 werden auf zahlreichen Kanälen gestreamt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es auch die eine oder andere Neuankündigung geben wird.