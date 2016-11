The Game Awards 2016: Mehr Gameplay und weniger CGI - wegen No Man's Sky

Am 01. Dezember 2016 finden in Los Angeles die Game Awards 2016 mit Moderator und Veranstalter Geoff Keighley statt. In mehreren Kategorien werden hier Spiele und Personen mit dem jährlichen Preis ausgezeichnet. Während manche Gewinner durch eine Jury ermittelt werden, haben auch die Zuschauer in einigen Kategorien die Möglichkeit für den eigenen Favoriten abzustimmen. Die Nominierten der Game Awards 2016 wurden am vergangenen Mittwoch offiziell bekannt gegeben. Eine Liste sowie die Möglichkeit zur Abstimmung findet Ihr auf der offiziellen Seite der Preisverleihung.

Darüber hinaus werden auch in diesem Jahr wieder einige Weltpremieren von verschiedenen Publishern zu sehen sein. In einem Interview mit Polygon hat Veranstalter Geoff Keighley im Vorfeld bekannt gegeben, dass sich Zuschauer in diesem Jahr auf mehr Gameplay und weniger CGI-Sequenzen freuen dürfen. Grund dafür sei die letztjährige Präsentation von No Man's Sky, deren Qualität die Entwickler von Hello Games am Ende mit dem fertigen Spiel nicht einhalten konnten. "Ich habe über die Geschichte von No Man's Sky viel nachgedacht. Haben wir das schwarze Loch des Hypes kreiert, aus dem die Entwickler nicht mehr herausgekommen sind?", sagte Keighley im Gespräch mit Polygon.

Unter anderem wird es im Rahmen der Game Awards 2016 weiteres Gameplay zum kommenden Mass Effect: Andromeda geben, wie die Entwickler am N7 Day (07. November 2016) mitgeteilt haben. Die Game Awards 2016 werden über viele verschiedene Streaming-Seiten live übertragen - darunter Twitter, Facebook, Twitch, Xbox Live, PlayStation Network und YouTube. Zum ersten Mal wird die Veranstaltung auch in Virtual Reality am PC zu sehen sein. Weitere Meldungen zu The Game Awards findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Polygon