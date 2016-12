In der vergangenen Nacht wurden in Los Angeles die diesjährigen Game Awards verliehen. Als großer Gewinner darf sich Blizzard Entertainment fühlen. Der amerikanische Entwickler wurde nicht nur zum besten Studio gewählt. Blizzards immens erfolgreicher Helden-Shooter Overwatch räumte zudem in der zweifelsfrei wichtigsten TGA-Kategorie "Spiel des Jahres 2016" ab. Und auch die Preise für "Bestes Multiplayer-Spiel" und "Bestes eSports-Spiel" gingen an Overwatch. Zum meisterwarteten Spiel kürte die Jury The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Zu Links nächstem Abenteuer wurde während der Show auch ein neuer Trailer gezeigt.

Die übrigen Preisträger bei den Game Awards 2016: Uncharted 4: A Thief's End (Best Narrative), Inside (Best Art Direction), Doom (Best Music/Sound Design), Nolan North als Nathan Drake in Uncharted 4 (Best Performance), That Dragon, Cancer (Games for Impact Award), Inside (Best Indie), Pokemon Go (Best Mobile/Handheld Game), Rez Infinite (Best VR Game), Doom (Best Action Game), Dishonored 2 (Best Action/Adventure Game), The Witcher 3: Wild Hunt - Blood & Wine (Best RPG), Street Fighter 5 (Best Fighting Game), Pokemon Go (Best Family Game), Civilization 6 (Best Strategy Game) und Forza Horizon 3 (Best Sports/Racing Game). In der Kategorie Best Fan Creation wurde kein Preis vergeben. Daran dürfte die nachträglich erfolgte Streichung von Project AM2R und Pokemon Uranium von der Nominiertenliste schuld sein.