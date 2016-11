Gearbox: CEO Randy Pitchford deutet Ankündigung zu den Game Awards an

Wie es aussieht werden alle Spieler in wenigen Tagen erfahren, an was das Entwicklerteam von Gearbox Software derzeit arbeitet. In einem kurzen Austausch auf Twitter hat CEO von Gearbox, Randy Pitchford eine Ankündigung für den 01. Dezember 2016 angedeutet. An diesem Tag finden in Los Angeles die The Game Awards 2016 mit Moderator Geoff Keighley statt. Ob es sich dabei um ein komplett neues Spiel oder um ein Remaster handelt, ist bislang noch nicht klar. Laut dem Twitter-Gespräch dürften sich vor allem Spieler freuen, denen ein Crossover zwischen Duke Nukem und Gears of War vorstellen können.



@Alex_Everatt On December 1st, we are announcing something you might really enjoy :) — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 24. November 2016

Die The Game Awards 2016 finden in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Folge statt. Neben der Vergabe von Preisen in verschiedenen Kategorien - für die ab sofort auf der offiziellen Webseite abgestimmt werden kann - dürfen sich alle Zuschauer auf einige Weltpremieren aus der Videospiel-Branche freuen. Im Vorfeld der Veranstaltung hat Produzent und Moderator Geoff Keighley verraten, dass es rund zehn Weltpremieren zu sehen geben wird. Vor wenigen Wochen wurde bereits erstes Gameplay zu Mass Effect: Andromeda angekündigt, das während der Veranstaltung präsentiert wird. Nun scheint auch das Projekt von Gearbox Software zu den Weltpremieren zu gehören.

Quelle: DualShockers