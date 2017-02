The Exiled: Strategie-MMORPG jetzt über Steam Early Access verfügbar

Mit The Exiled will das deutsche Entwicklerstudio Fairytale Distillery eine ungewöhnliche Mischung aus MOBA-ähnlichen Strategiekämpfen und den Freiheiten eines Sandbox-MMORPGs bieten.

Als Ausgestoßener versucht ihr, gemeinsam mit anderen Verbrechern in einem abgelegenen Tal zu überleben. Dazu müsst ihr Gebäude errichten, Items herstellen und euch mit anderen Spielern zu Clans zusammenschließen, um gemeinsam in der Gruppe gegen andere Clans anzutreten.

Wie sich dieser interessante Mix spielt, könnt ihr jetzt selbst herausfinden. Denn The Exiled befindet sich ab sofort in der Early-Access-Phase und kann über Steam kostenlos heruntergeladen werden. Anschließend dürft ihr sieben Tage lang gratis spielen. Gefällt euch, was ihr seht und wollt weiterspielen, dann könnt ihr euch The Exiled für rund 20 Euro kaufen. Die Entwickler geben an, das keine weitere Kosten anfallen und es keine Pay2Win-Fallen gibt. Außerdem verlosen wir Keys für 25 Seeker-Pakete des Spiels.

"Wir haben lange nach einem fairen Geschäftsmodell für alle Spieler eines so kompetitiven Titels wie The Exiled gesucht. Ein 7-Tage-Trial und danach ein fixer Einmalpreis fühlt sich richtig an. Bei uns gibt es kein Pay2Win." sagt Game Director Alexander Zacherl.

