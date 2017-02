The Exiled: Wir spielen das MOBA-MMORPG im Let's Play an

Ein PvP-lastiges MMORPG mit MOBA-Kämpfen? Wie spielt sich denn das? Das am 23. Februar in die Early-Access-Phase gestartete Onlinespiel The Exiled will die beiden Genre auf eine interessante Art miteinander vereinen.

Um euch zu zeigen, wie das aussieht, haben sich die Redakteure Susanne und Simon das Spiel näher angesehen und ein Let's-Play-Video davon aufgenommen. In diesem seht ihr den Einstieg in das Spiel und könnt euch anschauen, wie die ersten Kämpfe ablaufen. Was auffällt ist, dass die Steuerung anders funktioniert, als man dies vielleicht von den meisten MMORPGs und MOBAs her kennt. In den Gefechten zeigt sich überdies sehr schnell, dass ihr nur in der Gruppe - oder noch besser, in einer Gilde - gute Chancen habt, zu überleben.

Schaut euch unser Let's Play zum PvP-MMORPG The Exiled an, um zu sehen, ob euch das Spiel zusagt. Wenn ja, dann könnt ihr es euch über Steam herunterladen und sieben Tage lang kostenlos ausprobieren.