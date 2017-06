The Evil Within 2: E3-Ankündigung offenbar verraten

Welche Ankündigungen plant Bethesda für die E3 2017? Unter anderem steht offenbar die Premiere von The Evil Within 2 an. Das deuten zumindest im Reddit-Subforum zur PlayStation 4 aufgetauchte Werbeanzeigen an. "Bethesda reist mit euch in The Evil Within 2 erneut in den Albtraum. Die Vorbestellung ist jetzt möglich. Wie werdet ihr überleben?" heißt es in der einen. Die zweite Anzeige bewirbt das Horrorspiel wie folgt: "Survival-Horror-Mastermind Shinji Mikami bringt euch The Evil Within 2. Jetzt zur Vorbestellung verfügbar". Mikami, am besten bekannt für die Resident-Evil-Reihe, wirkte bereits am ersten The Evil Within mit.

Wir bekamen die Werbeanzeigen beim Reddit-Testbesuch nicht zu sehen. Berichte und Screenshots finden sich jedoch im NeoGAF-Forum. Auch die Redaktion von Gematsu hat die Anzeigen gesichtet. Es könnte sich freilich trotzdem schlicht um einen Scherz handeln, allerdings gab es bereits Gerüchte zur Entwicklung von The Evil Within 2 - die Chancen auf eine Ankündigung im Rahmen der Bethesda-Pressekonferenz stehen also gut.

Dies wäre dann allerdings bereits die zweite Ankündigung, die Bethesda vorweggenommen wurde. Erst gestern machte eine Produktseite bei Amazon Deutschland auf Wolfenstein 2: The New Colossus aufmerksam. Ohne die heutzutage obligatorischen Vorbesteller-Kampagnen, für die Händler natürlich im Vorfeld informiert und Werbekampagnen gebucht werden müssten, wären diese beiden Leaks wohl nicht passiert.

Falls ihr die Ankündigungen live mitverfolgen wollt, findet ihr bei uns den Livestream zur Bethesda-Pressekonferenz der E3 2017. Deutsche Spiele-Fans müssen dabei aber viel Durchhaltevermögen beweisen oder zeitig aufstehen. Der Stream startet nämlich um 6 Uhr unserer Zeit am Montag, dem 12. Juni. Alle weiteren Infos, Trailer und Neuankündigungen von der Messe gibt's gesammelt auf unserer Übersichtsseite zur E3 2017.