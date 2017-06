01:54

The Evil Within 2: ​Story-Trailer liefert den Prolog zur Handlung

16.06.2017 um 09:15 Uhr Worum geht's in The Evil Within 2? Dieser Story-Trailer stimmt in weniger als zwei Minuten auf die Handlung der Fortsetzung ein. Kleinere Spoiler zur Handlung des Vorgängers sind dabei natürlich nicht vermeidbar. Der Clip beschäftigt sich vor allem mit der Mobius-Gruppierung und dem STEM-System. The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

