The Evil Within 2: ​Gameplay-Trailer mit Albtraum-Monstern

18.06.2017 um 18:15 Uhr The Evil Within 2 wurde im Rahmen der E3 2017 angekündigt. Dieser Trailer zeigt die ersten Spielszenen aus dem Horror-Sequel. Spieler schlüpfen dabei wieder in die Rolle von Sebastian Castellanos. Der will diesmal seine Tochter retten - und begegnet dabei allerlei gruseligen Gestalten. Einige davon gibt's hier zu sehen. The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

