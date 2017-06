The Evil Within 2: Vorschau auf das Horror-Spektakels von Shinji Mikami

Kinderspielzeuge und schreiende Gesichter erheben sich aus einer weißen Masse. So beginnt der Trailer zu The Evil Within 2. Schon mal nicht schlecht. Dann sehen wir ihn: Detektiv Sebastian Castellanos, Held des ersten Teils, wie er auf sein brennendes Haus zu rennt. Darin befindet sich seine kleine Tochter Lily, ohne einen Ausweg. Doch das liegt alles in der Vergangenheit.

Zurück in den STEM-Horror

Drei Jahre nach dem ersten Teil, der mit einer großartigen Atmosphäre überzeugte, bei dem die Story aber ein wenig hakte, schlüpft ihr wieder in die Rolle von Sebastian Castellanos. Nach den Ereignissen des ersten Teils verlor er seinen Job und die zwielichtige Organisation Mobius zerstörte sein Actionreich wird es auch im zweiten Teil von The Evil Within wieder werden. Quelle: Bethesda Softworks Leben. Jetzt findet er heraus, dass seine totgeglaubte Tochter Lily noch am Leben ist und will sie retten. Der Schauplatz ist in The Evil Within 2 die zerfallende Stadt Union. Lilys Geist fungiert als Kern dieser Stadt. Das passiert natürlich alles wieder in der STEM-Welt, die ihr schon im ersten Teil kennen lernen durftet. STEM ist kurz gesagt ein System, dass es mehreren Gehirnen ermöglicht, sich zu verbinden. So kann sich Castellanos wieder einmal mit einem Bewusstsein verbinden, um die Erinnerungen und Wahrnehmungen eines anderen zu erleben.

Ihr werdet euch durch gewohnt einengende Umgebungen kämpfen, aber diesmal auch weite, erkundbare Gegenden vorfinden, natürlich voll von widerwärtigen Monstern. Was die vielen Kamera-Anspielungen durch Sounds, Kameralinsen-Pupillen und einen Gegner namens "Obscura" im Trailer andeuten sollen, ist zwar noch nicht klar, trotzdem ist die Hoffnung groß, dass The Evil Within 2 mit einer großartigen Story daherkommt.

Renaissance des Survival-Horrors

Der Kommunikator ist ein ganz neues Gerät im zweiten Teil. Damit könnt ihr unter anderem mit der realen Welt Kontakt halten. Quelle: Bethesda Softworks Nachdem Resident Evil 7 und auch Outlast 2 dieses Jahr bereits großen Erfolg feierten und mit Agony und Visage auch interessante Indie-Horrorspiele rauskommen, darf sich The Evil Within 2 in guter Gesellschaft fühlen. Shinji Mikami, der Erfinder des Resident-Evil-Franchises ist auch beim zweiten Teil von The Evil Within dabei und ließ verlauten, dass die Story diesmal noch spannender und intensiver sein wird, und dass ihr unbedingt alle dunklen Ecken der Welt erkunden solltet. Neu wird ein Kommunikator sein, mit welchem Sebastian Castellanos mit der realen Welt kommunizieren kann. Auch soll das Gerät als Union-Stadtführer dienen und den Weg von Lily, Castellanos Tochter, nachverfolgen können.

Die guten Seiten des ersten Teils und die neuen, überarbeiteten Aspekte, die in The Evil Within 2 einfließen, werden euch und den Detektiv-Fähigkeiten von Sebastian Castellanos Einiges abverlangen. Weitere Informationen findet ihr auf unserer The Evil Within 2 Themenseite und führt euch doch noch einmal den Test zum ersten Teil zu Gemüte, um euer Gedächtnis ein wenig aufzufrischen.