The Evil Within 2: Horror-Abenteuer auf E3 angkündigt - Debüt-Trailer

Bethesda kündigt The Evil Within 2 auf der E3 2017 an und zeigt gleich den Debüt-Trailer zur Horror-Fortsetzung. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Detektiv Sebastian Castellanos, der seine verlorene Tochter retten will. Die zwielichtige Organisation Mobius zerstörte Sebastians altes Leben. Um seine Tochter Lily zu retten, taucht der Held in eine düstere und verstörende Horrorwelt ein. Wir zeigen euch den E3-Trailer zu The Evil Within 2 unterhalb dieser Zeilen im Videostream. Obendrein findet ihr erste Screenshots unterhalb des Videos in der Bildergalerie.

Einen finalen Release-Termin zu The Evil Within 2 nennt Bethesda ebenfalls! So erscheint das neue Survival Horror-Spiel am Freitag, den 13. Oktober 2017, für PC, PS4 und Xbox One im Handel. Erste Gameplay-Szenen zur Horror-Fortsetzung seht ihr im folgenden Trailer. Wie gefallen euch Trailer und Screenshots zum neuen Shinji Mikami-Abenteuer? Hinterlasst uns doch einen Kommentar unterhalb dieser Zeilen. Weitere Trailer, News und Infos zu den Top-Games der US-Spielemesse findet ihr auch zusammengefasst auf unserer Themenseite zu E3.